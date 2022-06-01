Меладзе и Брежнева разводятся из-за войны в Украине: что пишут в СМИ

Звездная пара не может сойтись во взглядах на ситуацию в Украине

Супруги Константина Меладзе и Веры Брежневой, которые оба являются выходцами из Украины, оказались на грани развода из-за разных взглядов на военное вторжение РФ в нашу страну.

Об этом сообщил сразу ряд российских СМИ, отметив, что Брежнева и Меладзе разъехались по разным странам. При этом певица активно волонтерит во благо Украины, а ее муж-композитор предпочитает молчать о войне.

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Как передает eg.ru, Брежнева в начале войны вместе с дочерью выехала из россии в Польшу, где присоединилась к волонтерскому центру в Люблине и занималась сортировкой гуманитарной помощи. Меладзе же отправился в Италию, чтобы переждать там войну. В отличие от жены он ни разу не выступил против войны в Украине и просто отмалчивается.

Поговаривают, что Меладзе своим молчанием пытается не потерять бизнес в РФ, а высказывания и действия Брежневой могут ему навредить. Именно на этом фоне у звездной пары возникают ссоры.

Добавим, что Меладзе и Брежнева слухи о своем разводе никак не прокомментировали. Между тем, в СМИ говорят, что Брежневу слишком сильно раздражает молчание ее мужа.

Напомним, что брат Константина Меладзе – певец Валерий Меладзе записал видеообращение с призывом остановить войну в Украине почти сразу после начала вторжения российских войск на территорию нашей страны. Вместе с ним с таким же призывом 24 февраля выступили журналистка и бывшая кандидатка в президенты РФ Ксения Собчак, телеведущий и шоумен Иван Ургант, комик Александр Гудков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидеру российской группы ДДТ, выступающей против войны в Украине, "перекрывают воздух".