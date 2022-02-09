"Выглядит на 35": 12-летняя дочь Веры Брежневой в платье с декольте вызвала споры в сети (фото)

Откровенный наряд девушки не всем понравился.

Известная украинска певица, экс-солистка группы "ВИАГра" Вера Брежнева, которая 3 февраля помпезно отметила 40-летний юбилей, достаточно прогрессивная мама. Она поддерживает своих дочерей во всех их начинаниях и не против того, как они самовыражаются. Однако есть и те, кому такая позиция артистки не по душе.

Поводом для обсуждения стали наряды, которые в свои 12 лет носит младшая дочь Брежневой — Сара. Девочка выбирает для светских мероприятий платья с достаточно откровенными декольте.

На дне рождения звездной матери Сара примерила черное платье с золотыми блестками и глубоким декольте, а позже девушка снова появилась в обществе в откровенном платье. Сара примерила длинное вечернее платье светло-голубого цвета, и опять с достаточно выразительным декольте.

Поклонники Веры Брежневой отметили, что в свои 12-лет Сара выглядит очень взрослой, практически ровесницей звездной мамы, что для ее юного возраста не совсем хорошо. Конечно, есть и те, кто просто отметил красоту юной Киперман, однако критики все же больше.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети активно обсуждают расставание известного певца Валерия Меладзе и его жены, экс-солистки "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой. Пара раздельно встретила Новый год, после чего и поползли слухи об их разводе.