В большой соломенной шляпе и купальнике: Вера Брежнева очаровала поклонников подтянутой фигурой (фото)

Экс-солистка группы "ВИАГра" отправилась в отпуск без звездного супруга.

Пока в сети активно обсуждают расставание известного певца Валерия Меладзе и его жены, экс-солистки "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой, супруга его старшего брата, продюсера и композитора Костянтина Меладзе, также экс-участница этой же популярной группы, певица Вера Брежнева наслаждается отпуском на Мальдивах, куда она оправилась со старшей дочкой и сестрой.

На своей странице в Инстаграм артистка активно публикует фото и видео с отдыха, постоянно демонстрируя подписчикам свою подтянутую фигуру. Стоит отметить, что с виду и не скажешь, что Брежневой почти 40 лет.

Артистка со своей семьей поселилась в одном из самых дорогих отелей, который расположен посреди тропического сада. Артистка сняла роскошную виллу с огромной территорией, бассейном и выходом к океану, чтобы на отдыхе она могла полностью раскрепоститься и расслабиться.

"Я каждый из дней счастлива. Они у нас достаточно насыщенны и пролетают быстро. Очень хочу запомнить эти ощущения…" — написала на своей странице в соцсети Брежнева, прикрепив к посту снимок, на котором предстала в коротком топе, открывающим ее плоский живот и подчеркивающий ее пышную грудь, и в большой соломенной шляпе от известного украинского модельера Руслана Багинского.

В комментариях поклонники певицы отметили, что ей идет быть радостной и отдохнувшей, а также засыпали ее множеством комплиментов о ее фигуре и внешнем виде.

Что известно о Вере Брежневой

Вера Брежнева — украинская певица, актриса и телеведущая. Звезда родилась в Днепродзержинске (сейчас Каменское), Днепропетровская область. В 2003 году присоединилась к популярной женской поп-группе "ВИА Гра". Уже в 2007 году певица покинула проект и начала сольную карьеру, а спустя 8 лет вышла замуж за продюсера "ВИА Гры" Константина Меладзе.

Сейчас артистка живет и работает в России. Недавно она приняла участие в создании альбома каверов некогда популярной российской группы t.A.T.u.