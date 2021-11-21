Вера Брежнева вслед за Дорофеевой перепела t.A.T.u., но для россиян (видео)
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В России выпускают трибьют-альбом культовых песен группы "Тату"
Украинские певицы Надя Дорофеева и Вера Брежнева приняли участие в создании альбома каверов некогда популярной группы t.A.T.u., однако только Вера выступила со своим трибьютом для россиян.
Об этом можно судить по постам обеих певиц в Инстаграм, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что десятки артистов (в основном российских) объединились, чтобы перепеть культовые песни "Тату" для нового альбома. Премьера состоялась 20 ноября в московском Music Media Dome.
Среди прочих там выступила Вера Брежнева с песней "30 минут":
Дорофеева же тоже перепела песню "Покажи мне любовь" (многие ее знают по строке "Я твоя не первая").
Однако же Дорофеева в этот же вечер пришла со своей песней не к москвичам, а выступила с перепевом "Тату" на "Вечере премьер" у Кати Осадчей.
Стоит заметить, что кроме Брежневой и Дорофеевой в трибьюте альбома приняли участие Алла Пугачева, София Ротару, Манижа, Дмитрий Маликов, Клава Кова, Рита Дакота, Монеточка, Даня Милохин, группы "Нервы", "Слот", "Винтаж", "Reflex", и другие.
Как сообщал "Телеграф", другая популярная украинская певица Светлана Лобода не только регулярно выступает в России, но и уже четыре года не давала концерты в Украине.
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