"Конфликт с одним из самых влиятельных людей Одессы": Лобода рассказала, почему 4 года не давала концерты в Украине

Лобода заявила, что ее ошеломительный успех не давал покоя недоброжелателям.

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время живет и работает в России и лишь недавно вернулась в Украину, рассказала, почему в течение 4-х лет не давала концерты на родине. Певица обвинила "влиятельного человека из Одессы" в срыве ее концерта.

Об этом звезда заявила в интервью Маше Ефросининой. Артистка утверждает, что срыв ее концерта в Одессе в 2017 году был запланирован одним "влиятельным человеком", при этом певица уточнила, что это не был другой артист.

"У нас был конфликт с одним очень влиятельным человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором я не хочу сейчас говорить, но на момент срыва концерта мы об этом не знали. Ситуация прояснилась буквально пару лет назад. После того случая мы с командой приняли решение приостановить концерты в Украине", – сказала Лобода.

"Параллельно с ростом моей популярности меня и мою семью начинают со всех сторон преследовать журналисты. Куда бы я не приезжала, за мной охотились. Было задание, я думаю, сделать мою жизнь невыносимой, потому что уж слишком ярко моя звезда горела в той момент. Дроны летали над моим домом, это была кульминация. Нам посоветовали на время уехать", — разоткровенничалась певица.

При этом говоря об Украине, певица настолько расчувствовалась, что даже в какой-то момент пустила слезу.

Напомним, что в 2017-м году концерт Светланы Лободы в Одессе был сорван. Протестующие против концерта Лободы в городе начали бросать под ноги желающим его посетить дымовые шашки и петарды. Певицу обвиняли в том, что она дает концерты в России и "поддерживает эту страну". После этого артистка несколько лет не давала сольные концерты в Украине, прервав это затишье лишь летом этого года выступлением в Одессе.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ани Лорак рассказала, почему 7 лет не давала концерты в Украине и обвинила другую украинскую артистку в "заказе".