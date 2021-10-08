Ани Лорак рассказала, почему 7 лет не давала концерты в Украине: обвинила другую украинскую артистку в "заказе"

Ани Лорак планирует возобновить концертную деятельность в Украине.

Народная артистка Украины Ани Лорак, которая недавно выпустила песню на украинском языке впервые за много лет, дала первое за 7 лет интервью украинскому телеканалу. Певица поговорила с журналисткой программы "ЖВЛ" и рассказала, почему долгие годы не выступала в Украине.

По словам Лорак, на нее был сделан "политический заказ", однако кто именно за ним стоит не уточнила.

"Я остановилась давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический. Есть приказ от определенных лиц. А принимать участие в какой-то игре, у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты", — утверждает Ани.

Артистка также подозревает, что в этом "заказе" может быть замешана другая украинская артистка, которая ей "позавидовала", однако имя называть также отказалась.

"Я могу только догадываться, что где-то в уголке стоит зависть. Не мальчик, потому что мальчикам я нравлюсь. Девочки! Мне так интуитивно кажется. Девочка говорит: "Я так же хочу". Кто-то постоянно хочет что-то об Ани Лорак написать. Какую такую информацию. Наверное, есть какие-то интересы", — отметила Лорак.

Певица также призналась, что ей было очень обидно, что никто из других украинских артистов или политиков за нее не вступился.

"Те люди, у которых была сила, которые могли сказать — не сказали. Хотя все были на моих концертах", — возмущается Лорак.

По словам певицы, ее поддержала только семья: мама и папа. Певица призналась, что ей даже пришлось обращаться к психологу, чтобы пережить все свои обиды и вновь стать "целостной".

"Этот пример, пожалуй, моя история, будет когда-то изучаться. Потому что я первый человек, пострадавший в таких непростых отношениях. Первой удар приняла я. А потом были другие исполнители. А потом начались ситуации — двойные стандарты. Одни ездили. А вторые не могли. Кто это решал? Кто писал эти списки?" — добавила артистка.

По словам Лорак, она планирует возобновить свои выступления в Украине в 2022-м году. При этом отказываться от творческой деятельности в России артистка также не собирается.

Ситуация вокруг Ани Лорак в Украине