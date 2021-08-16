Укр

В Одессе на концерт любительницы России Ани Лорак выстроилась огромная очередь (видео)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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В Одессе на концерт любительницы России Ани Лорак выстроилась огромная очередь (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 09:11
Ани Лорак

Популярная певица Ани Лорак дала свой первый за 7 лет концерт в Украине.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вернулась в Украину, чтобы выступить с двумя концертами в Одессе — 16 и 17 августа. Отметим, что это первые концерты артистки на родине с 2014 года.

На своей странице в Инстаграм Лорак опубликовала видео, на котором видно, что у входа в клуб Itaka, где проходит концерт, образовалась большая очередь.

А позже певица опубликовала пост, в котором сообщила, что ей удалось собрать полный зал.

"Полный зал! Солдаут! Вся Украина сегодня в Одессе" — написала исполнительница.

Поклонники Ани Лорак активно делятся различными фото и видео с концерта своей любимицы в Инстаграм. По этим роликам видно, что зал действительно заполнен.

Ранее, "Телеграф" писал, что поклонники украинской певицы засомневались в "натуральности" артистки. На фото Лорак с отпуска многие заметили много фотошопа, а самые внимательные — и вовсе увидели хирургическое вмешательство в фигуру певицы.

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