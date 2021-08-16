Известная певица Ани Лорак вернулась в Украину, чтобы выступить в Одессе.

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, решила вернуться на родину с концертом. Впервые с 2014-го года артистка выступит для украинцев в одном из ночных клубов Одессы — ITAKA, да еще и дважды — 16 и 17 августа.

На своей странице в Инстаграм Лорак уже опубликовала сторис, в котором сообщила, что с нетерпением ждет концерта.

"Любимая Одесса, встречаемся вечером на концерте" — говорит на видео исполнительница.

На сайте Concert.ua сообщается, что поклонников Ани Лорак ждет грандиозное шоу, на котором артистка исполнит все самые любимые песни публики, в том числе и на украинском языке.

Отметим, что вот уже несколько лет Ани Лорак живет и работает в России. С 2014 года Ани Лорак не выступала в Украине, а в январе 2015 года и вовсе приняла участие в фестивале Григория Лепса, против которого открыто уголовное производство за выступление по случаю открытия Крымского моста на оккупированном полуострове.

Также, стоит добавить, что за выступления в стране-агрессоре Ани Лорак была раскритиковала своими украинскими коллегами - Андреем Данилко и Дмитрием Климашенко.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ани Лорак находится в дружеских отношениях со многими звездами российского шоу-бизнеса, в частности с певцом Филиппом Киркоровым, которого СБУ внесла в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по причине поддержки аннексии Крыма Россией.