В Одесі на концерт любительки Росії Ані Лорак вишикувалася величезна черга (відео)

Популярна співачка Ані Лорак дала свій перший за 7 років концерт в Україні.

Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, повернулася в Україну, щоб виступити з двома концертами в Одесі — 16 і 17 серпня. Відзначимо, що це перші концерти артистки на батьківщині з 2014 року.

На своїй сторінці в Інстаграм Лорак опублікувала відео, на якому видно, що біля входу в клуб Itaka, де проходить концерт, утворилася велика черга.

А пізніше співачка опублікувала пост, в якому повідомила, що їй вдалося зібрати повний зал.

"Повний зал! Солдаут! Вся Україна сьогодні в Одесі" — написала виконавиця.

Шанувальники Ані Лорак активно діляться різними фото і відео з концерту своєї улюблениці в Інстаграм. За цими роликами видно, що зал дійсно заповнений.

Раніше, "Телеграф" писав, що шанувальники української співачки засумнівалися в "натуральності" артистки. На фото Лорак з відпустки багато хто помітив багато фотошопу, а найуважніші — і зовсім побачили хірургічне втручання в фігуру співачки.