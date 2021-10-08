Ані Лорак розповіла, чому 7 років не давала концерти в Україні: звинуватила іншу українську артистку в "замовленні"

Ані Лорак планує відновити концертну діяльність в Україні.

Народна артистка України Ані Лорак, яка нещодавно випустила пісню українською мовою вперше за багато років, дала перше за 7 років інтерв’ю українському телеканалу. Співачка поговорила з журналісткою програми "ЖВЛ" і розповіла, чому довгі роки не виступала в Україні.

За словами Лорак, на неї було зроблено "політичне замовлення", проте хто саме за ним стоїть не уточнила.

"Я зупинилася давати концерти, тому що я відчула, що є замовлення політичне. Є наказ від певних осіб. А брати участь в якійсь грі, у мене немає часу. Тому, коли замовники трошки відійшли в сторону, наскільки я розумію, з’явилася можливість дати концерти ", — стверджує Ані.

Артистка також підозрює, що в цьому "замовленні" може бути замішана інша українська артистка, яка їй "позаздрила", однак ім’я називати також відмовилася.

"Я можу тільки здогадуватися, що десь в куточку стоїть заздрість. Це не хлопчик, тому що хлопчикам я подобаюся. Дівчинки! Мені так інтуїтивно здається. Дівчинка каже: "Я так само хочу". Хтось постійно хоче щось про Ані Лорак написати. Якусь таку інформацію. Напевно, є якісь інтереси ", — зазначила Лорак.

Співачка також зізналася, що їй було дуже прикро, що ніхто з інших українських артистів або політиків за неї не заступився.

"Ті люди, у яких була сила, які могли сказати — не сказали. Хоча всі були на моїх концертах", — обурюється Лорак.

За словами співачки, її підтримала тільки сім’я: мама і тато. Співачка зізналася, що їй навіть довелося звертатися до психолога, щоб пережити все сови образи і знову стати "цілісною".

"Цей приклад, мабуть, моя історія, буде колись вивчатися. Тому що я перша людина, потерпіла в таких непростих відносинах. Першою удар прийняла я. А потім були інші виконавці. А потім почалися ситуації — подвійні стандарти. Одні їздили. А другі не могли. Хто це вирішував? Хто писав ці списки? "- додала артистка.

За словами Лорак, вона планує поновити свої виступи в Україні у 2022-му році. При цьому відмовлятися від творчої діяльності в Росії артистка також не збирається.

Ситуація навколо Ані Лорак в Україні