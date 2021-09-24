Ані Лорак вперше за багато років випустила пісню українською мовою — її відразу звинуватили в плагіаті

Новий кліп артистки відразу ж порівняли з кліпом Ірини Білик.

Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, мабуть, дуже надихнулася вдалими концертами в Одесі, і вперше за багато років випустила україномовний трек і кліп на нього.

Прем’єра пісні "Бачила" і кліпу на неї відбулася 24 вересня на ютуб каналі артистки.

"Я готова поділитися з вами історією, яка оголює душу ... Чесна, щира балада про мої внутрішні переживання" — описує композицію Ані Лорак.

Кліп вийшов досить красивим і наповненим національною символікою. Однак його відразу почали порівнювати з кліпом на пісню Ірини Білик "А я пливу у човні", "звинувачуючи" Лорак у плагіаті ідеї відео.

Також, багато хто відзначив, що це дуже дивно, що Ані Лорак через досить довгий час раптом вирішила згадати рідну мову. Прилетіло в коментарях заодно і Світлані Лободі, прикладом якої, мабуть, пішла і Лорак, заспівав українською. Користувачі відзначають, що таким чином "квиток назад" не купиш.

Крім негативних коментарів, в мережі також багато позитивних відгуків.

Ані Лорак — Бачила: дивитися відео

Раніше, "Телеграф" писав, що шанувальники української співачки засумнівалися в "натуральності" артистки. На фото Лорак з відпустки багато хто помітив багато фотошопу. Також, фани знайшли багато відмінностей між однаковими знімками, які на своїх сторінках опублікували Ані Лорак і Філіп Кіркоров. На фото у себе на сторінці — співачка підтягнута і струнка, а у Кіркорова — мабуть, більш натуральна.