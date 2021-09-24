Екс-чоловік Ані Лорак одружується: як виглядає його нова обраниця (фото)

Турецький бізнесмен прожив в шлюбі з Ані Лорак 10 років.

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона розлучилася в 2019 році, знову одружується. Бізнесмен освідчився своїй новій дівчині Лілії. Відомо, що вона працює візажистом в Києві.

Так, кохана Мурата опублікувала в Instagram нове фото. На передньому плані зображена рука дівчини, на якій красується помолвочне кільце. Мурат тримає дівчину за руку.

Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія

Дівчина була небагатослівна і прокоментувала пост лише смайликом-сердечком, але уважні дописувачі відразу все зрозуміли.

"Клас! Вітаю", "Коли весілля? Супер-пара!", "Даю вам максимум рік", "А Лорак як, чи Він не проти?", — написали Лілії в коментарях до публікації.

До речі, кажучи між українською співачкою і новою обраницею Мурата є певна схожість. Дівчина має витончену фігуру, темну волосся і карі очі.

Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія

Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу має витончену фігуру

Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу: розлучення

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися 31 січня 2019 роки після 10-ти років шлюбу. На розлучення подала артистка. У мережі ходили чутки про неодноразові зради Мурата. У пари залишилася 10-річна дочка Софія.

У квітні 2021 року в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що Мурат і Лорак знову зійшлися. Вони кілька разів з’являлися разом на публіці.