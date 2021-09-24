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Екс-чоловік Ані Лорак одружується: як виглядає його нова обраниця (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Мурат Налчаджиоглу Новина оновлена 24 вересня 2021, 10:54
Мурат Налчаджиоглу

Турецький бізнесмен прожив в шлюбі з Ані Лорак 10 років.

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу, з яким вона розлучилася в 2019 році, знову одружується. Бізнесмен освідчився своїй новій дівчині Лілії. Відомо, що вона працює візажистом в Києві.

Так, кохана Мурата опублікувала в Instagram нове фото. На передньому плані зображена рука дівчини, на якій красується помолвочне кільце. Мурат тримає дівчину за руку.

Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія
Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія

Дівчина була небагатослівна і прокоментувала пост лише смайликом-сердечком, але уважні дописувачі відразу все зрозуміли.

"Клас! Вітаю", "Коли весілля? Супер-пара!", "Даю вам максимум рік", "А Лорак як, чи Він не проти?", — написали Лілії в коментарях до публікації.

До речі, кажучи між українською співачкою і новою обраницею Мурата є певна схожість. Дівчина має витончену фігуру, темну волосся і карі очі.

Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія
Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія
Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу має витончену фігуру
Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу має витончену фігуру
Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія
Нова дівчина Мурата Налчаджиоглу Лілія

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу: розлучення

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися 31 січня 2019 роки після 10-ти років шлюбу. На розлучення подала артистка. У мережі ходили чутки про неодноразові зради Мурата. У пари залишилася 10-річна дочка Софія.

У квітні 2021 року в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що Мурат і Лорак знову зійшлися. Вони кілька разів з’являлися разом на публіці.

Теги:
#Ані Лорак #Мурат Налчаджиоглу #Лорак #Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу
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