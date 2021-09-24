Бывший муж Ани Лорак женится: как выглядит его новая избранница (фото)

Турецкий бизнесмен прожил в браке с Ани Лорак 10 лет.

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она развелась в 2019 году, снова женится. Бизнесмен сделал предложение своей новой девушке Лилии. Известно, что она работает визажистом в Киеве.

Так, возлюбленная Мурата опубликовала в Instagram новое фото. На переднем плане запечатлена рука девушки, на котором красуется помолвочное кольцо. Мурат держит девушку за руку.

Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия

Девушка была немногословна и прокомментировала пост лишь смайликом-сердечком, но внимательные подписчики сразу все поняли.

"Класс! Поздравляю", "Когда свадьба? Супер-пара!", "Даю вам максимум год", "А Лорак как, неужели не против?", — написали Лилии в комментариях к публикации.

Кстати, говоря между украинской певицей и новой избранницей Мурата есть определенное сходство. Девушка также является обладательницей точеной фигуры, темных волос и карих глаз.

Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия

Новая девушка Мурата Налчаджиоглу является обладательницей точеной фигуры

Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу: развод

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально развелись 31 января 2019 года после 10-ти лет брака. На развод подала артистка. В сети ходили слухи о неоднократных изменах Мурата. У пары осталась 10-летняя дочь София.

В апреле 2021 года в некоторых СМИ появилась информация, что Мурат и Лорак снова сошлись. Они несколько раз появлялись вместе на публике.