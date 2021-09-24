Укр

Бывший муж Ани Лорак женится: как выглядит его новая избранница (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Мурат Налчаджиоглу Новость обновлена 24 сентября 2021, 10:54
Мурат Налчаджиоглу

Турецкий бизнесмен прожил в браке с Ани Лорак 10 лет.

Бывший муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым она развелась в 2019 году, снова женится. Бизнесмен сделал предложение своей новой девушке Лилии. Известно, что она работает визажистом в Киеве.

Так, возлюбленная Мурата опубликовала в Instagram новое фото. На переднем плане запечатлена рука девушки, на котором красуется помолвочное кольцо. Мурат держит девушку за руку.

Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия

Девушка была немногословна и прокомментировала пост лишь смайликом-сердечком, но внимательные подписчики сразу все поняли.

"Класс! Поздравляю", "Когда свадьба? Супер-пара!", "Даю вам максимум год", "А Лорак как, неужели не против?", — написали Лилии в комментариях к публикации.

Кстати, говоря между украинской певицей и новой избранницей Мурата есть определенное сходство. Девушка также является обладательницей точеной фигуры, темных волос и карих глаз.

Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу является обладательницей точеной фигуры
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу является обладательницей точеной фигуры
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия
Новая девушка Мурата Налчаджиоглу Лилия

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу: развод

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально развелись 31 января 2019 года после 10-ти лет брака. На развод подала артистка. В сети ходили слухи о неоднократных изменах Мурата. У пары осталась 10-летняя дочь София.

В апреле 2021 года в некоторых СМИ появилась информация, что Мурат и Лорак снова сошлись. Они несколько раз появлялись вместе на публике.

Теги:
#Ани Лорак #Мурат Налчаджиоглу #Лорак #Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
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