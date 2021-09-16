Розповнілу Лорак спіймали на фотошопі (фото)

42-річна співачка хоче здаватися трішки стрункішою

Скандальна співачка і актриса Ані Лорак, яка тільки в серпні виступила в Одесі, зібравши величезну чергу на свій концерт, відома любов’ю до використання фотошопу.

Артистка, яку раніше запідозрили в збільшенні грудей, опублікувала фото з вечірки Fashion People Awards 2021 у себе в Інстаграмі, де виглядає набагато худішою, ніж на фото, викладене її колегою Філіпом Кіркоровим з одного і того ж заходу.

"Встигла фото отфотошопити?", — відписала одна з підписниць Лорак.

На зображенні співачка одягнена в чорний ліф з блискучими ланцюжками, які трохи прикривають живіт.

Ані Лорак і Філіп Кіркоров — фото з різних сторінок

Це не перший випадок, де різниця між фотографіями зірок виглядає дуже чітко. Так, нещодавно в мережі з’явилися знімки, які були розміщені як на сторінці Кіркорова, так і Лорак в соцмережах. У публікаціях є відмінності — на фото, яке виставила Лорак, вона виглядає більш стрункішою.

Співачка прибрала зайву вагу на фото не лише на руках і тулубі, але й на щоках, підкресливши своє підборіддя.

Філіп Кіркоров та Ані Лорак Філіп Кіркоров та Ані Лорак

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в травні Ані Лорак зізналася, що припинила співпрацю з композитором і продюсером Костянтином Меладзе через домагань з його боку.