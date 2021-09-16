Розповнілу Лорак спіймали на фотошопі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 77
42-річна співачка хоче здаватися трішки стрункішою
Скандальна співачка і актриса Ані Лорак, яка тільки в серпні виступила в Одесі, зібравши величезну чергу на свій концерт, відома любов’ю до використання фотошопу.
Артистка, яку раніше запідозрили в збільшенні грудей, опублікувала фото з вечірки Fashion People Awards 2021 у себе в Інстаграмі, де виглядає набагато худішою, ніж на фото, викладене її колегою Філіпом Кіркоровим з одного і того ж заходу.
"Встигла фото отфотошопити?", — відписала одна з підписниць Лорак.
На зображенні співачка одягнена в чорний ліф з блискучими ланцюжками, які трохи прикривають живіт.
Це не перший випадок, де різниця між фотографіями зірок виглядає дуже чітко. Так, нещодавно в мережі з’явилися знімки, які були розміщені як на сторінці Кіркорова, так і Лорак в соцмережах. У публікаціях є відмінності — на фото, яке виставила Лорак, вона виглядає більш стрункішою.
Співачка прибрала зайву вагу на фото не лише на руках і тулубі, але й на щоках, підкресливши своє підборіддя.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в травні Ані Лорак зізналася, що припинила співпрацю з композитором і продюсером Костянтином Меладзе через домагань з його боку.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-