Рус

Розповнілу Лорак спіймали на фотошопі (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
77
Ані Лорак і Філіп Кіркоров
Ані Лорак і Філіп Кіркоров

42-річна співачка хоче здаватися трішки стрункішою

Скандальна співачка і актриса Ані Лорак, яка тільки в серпні виступила в Одесі, зібравши величезну чергу на свій концерт, відома любов’ю до використання фотошопу.

Артистка, яку раніше запідозрили в збільшенні грудей, опублікувала фото з вечірки Fashion People Awards 2021 у себе в Інстаграмі, де виглядає набагато худішою, ніж на фото, викладене її колегою Філіпом Кіркоровим з одного і того ж заходу.

"Встигла фото отфотошопити?", — відписала одна з підписниць Лорак.

На зображенні співачка одягнена в чорний ліф з блискучими ланцюжками, які трохи прикривають живіт.

Ані Лорак і Філіп Кіркоров — фото з різних сторінок
Ані Лорак і Філіп Кіркоров — фото з різних сторінок

Це не перший випадок, де різниця між фотографіями зірок виглядає дуже чітко. Так, нещодавно в мережі з’явилися знімки, які були розміщені як на сторінці Кіркорова, так і Лорак в соцмережах. У публікаціях є відмінності — на фото, яке виставила Лорак, вона виглядає більш стрункішою.

Співачка прибрала зайву вагу на фото не лише на руках і тулубі, але й на щоках, підкресливши своє підборіддя.

Філіп Кіркоров та Ані Лорак
Філіп Кіркоров та Ані Лорак
Філіп Кіркоров та Ані Лорак
Філіп Кіркоров та Ані Лорак

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в травні Ані Лорак зізналася, що припинила співпрацю з композитором і продюсером Костянтином Меладзе через домагань з його боку.

Є механізм, що дозволяє прискорити процес розгляду правок до законопроекту, говорить Корнієнко
Політика
Законопроекти по олігархам і податкам можуть розглянути вже на наступному тижні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Є механізм, що дозволяє прискорити процес розгляду правок до законопроекту, говорить Корнієнко
Законопроекти по олігархам і податкам можуть розглянути вже на наступному тижні
Дата публікації
Категорія
Завдяки власним запасам США не страждають від газової монополії РФ
"Там, де немає Кремля": у США природний газ в рази дешевший аніж в Європі
Дата публікації
Категорія
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)