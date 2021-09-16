Укр

Располневшую Лорак поймали на фотошопе (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ани Лорак и Филипп Киркоров Новость обновлена 16 сентября 2021, 20:44
Ани Лорак и Филипп Киркоров

42-летняя певица хочет казаться чуточку стройнее

Скандальная певица и актриса Ани Лорак, которая только в августе выступила в Одессе, собрав огромную очередь на свой концерт, известна любовью к использованию фотошопа.

Артистка, которую ранее заподозрили в увеличении груди, опубликовала фото с вечеринки Fashion People Awards 2021 у себя в Инстаграме, где выглядит намного худее, чем на фото, выложенное ее коллегой Филиппом Киркоровым с одного и того же мероприятия.

"Успела фото отфотошопить?", — отписала одна из подписчиц Лорак.

На изображении певица одета в черный лиф со сверкающими цепочками, немного прикрывающими живот.

Ани Лорак и Филипп Киркоров - фото с разных страниц
Ани Лорак и Филипп Киркоров - фото с разных страниц

Это не первый случай, где разница между фотографиями звезд выглядит очень четко. Так, недавно в сети появились снимки, которые были размещены как на странице Киркорова, так и Лорак в соцсетях. В публикациях есть различия — на фото, которое выставила Лорак, она выглядит более стройнее.

Певица убрала лишний вес на фото не только на руках и туловище, но и на щеках, подчеркнув свой подбородок.

Филипп Киркоров и Ани Лорак
Филипп Киркоров и Ани Лорак
Филипп Киркоров и Ани Лорак
Филипп Киркоров и Ани Лорак

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае Ани Лорак призналась, что прекратила сотрудничество с композитором и продюсером Константином Меладзе из-за домогательств с его стороны.

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