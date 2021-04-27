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Константин Меладзе попал в секс-скандал из-за "ВИА Гры", но одна из успешнейших солисток заступилась за него

Константин Меладзе попал в секс-скандал из-за "ВИА Гры", но одна из успешнейших солисток заступилась за него
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф

23 апреля 42-летняя певица Ани Лорак стала героиней очередного выпуска шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", в котором рассказала истинную причину прекращения сотрудничества с композитором и продюсером Константином Меладзе.

Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе проявлял к ней любовный интерес, да и вовсе всем своим артистам предлагал некие условия, которые она не назвала, но тонко намекнула на их характер. Так как все были согласны, то и проблем у них не было, а вот Лорак продюсеру отказала. 

После этого, Константин и Лорак разорвали все отношения, а Меладзе и вовсе заблокировал певицу. И даже своим знакомым запрещал иметь с ней дело. 

Брат композитора, российский певец Валерий Меладзе, услышав об этом, был очень возмущен. На гала-ужине премии "МУЗ-ТВ" он резко опроверг слова Лорак о том, что Константин занимался подобными вещами.

Также на сторону Константина стала и экс-участница группы "ВИА Гра" Светлана Лобода. Певица отметила, что Лорак просто хочет погубить карьеру Меладзе, и ее заявления не имеют ничего общего с реальностью, хотя и она не до конца уверенна в правдивости этой истории. 

Напомним, что Ани Лорак сотрудничала с Константином Меладзе в 2007 году, после того как ушла от своего продюсера Юрия Фалесы.  Вместе с его братом она выпустила трек "Верни мне мою любовь" и клип на него.

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появились слухи, что Ани Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу снова сошлись.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 352

Все по теме:

Скандал, Виа Гра, Ани Лорак, Певица, Константин Меладзе.
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