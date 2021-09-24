Ани Лорак впервые за много лет выпустила песню на украинском языке - ее сразу обвинили в плагиате

Новый клип артистки сразу же сравнили с клипом Ирины Билык.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, видимо очень вдохновилась удачными концертами в Одессе, и впервые за много лет выпустила украиноязычный трек и клип на него.

Премьера песни "Бачила" и клипа на нее состоялась 24 сентября на ютуб канале артистки.

"Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу… Честная, искренняя баллада о моих внутренних переживаниях" — описывает композицию Ани Лорак.

Клип вышел достаточно красивым и наполненным национальной символикой. Однако его сразу начали сравнивать с клипом на песню Ирины Билык "А я пливу у човні", "обвиняя" Лорак в плагиате идеи видео.

Также, многие отметили, что это очень странно, что Ани Лорак спустя достаточно долгое время вдруг решила вспомнить родной язык. Прилетело в комментариях заодно и Светлане Лободе, примеру которой видимо пошла и Лорак. Пользователи отмечают, что таким образом "билет назад" не купишь.

Помимо негативных комментариев, в сети также много положительных отзывов.

Ани Лорак — Бачила: смотреть видео

Ранее, "Телеграф" писал, что поклонники украинской певицы засомневались в "натуральности" артистки. На фото Лорак с отпуска многие заметили много фотошопа. Также, фаны нашли много отличний между одинаковыми снимками, которые на своих страницах опубликовали Ани Лорак и Филипп Киркоров. На фото у себя на странице — певица подтянута и стройна, а у Киркорова — видимо натуральна.