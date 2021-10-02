Сбежавшая в Россию Ани Лорак выступила на корпоративе в Киеве (видео)
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43-летняя артистка снова приехала в Украину
Известную певицу и актрису Ани Лорак, которая 27 сентября отпраздновала свое 43-летие, сняли во время выступления на частной вечеринке в украинской столице в пятницу, 1 октября.
Видео с мероприятия, где артистка поет на сцене перед киевской публикой, появились на фан-странице Ани Лорак в Инстаграме.
"Ани Лорак выступает на корпоративе / Киев, Украина/01.10.2021", — подписали ролики.
Так, певица, которая долгое время живет и работает в России, исполняла свои старые хиты в блестящем серебряном, концертном наряде и с распущенными волосами.
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Отметим, что с лета этого года Ани Лорак зачастила с поездками в Украину. Впервые с 2014 года она дала сольный концерт, вход на который в Одессе собрал огромную очередь.
Недавно исполнительница выпустила клип на украиноязычную песню под названием "Бачила", который вызвал немало вопросов: сначала артистку обвинили в плагиате, а позже разглядели, что в музыкальном ролике певица использовала немецкий "кинжал СС".
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