Ани Лорак сегодня 43: как менялась певица за время карьеры (фото)
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Как изменился стиль и образ артистки за 25 лет на сцене.
Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, 27 сентября отмечает свое день рождение. В 2021 году артистке исполнилось 43 года, хотя по ее внешнему виду и не скажешь, что ей больше 30-ти.
Ани Лорак, настоящее имя Каролина Куек, активно следит за собой и своей фигурой, соблюдая правильное питание и занимаясь в спортзале. Певица часто демонстрирует свои формы в откровенных нарядах, за что часто становиться "жертвой" хейтеров.
Артистка "засияла" на сцене в далеком 1992 году, и до сих пор уже на протяжении более 25 лет не сходит со своего музыкального олимпа. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Каролина на заре своей славы, и какой она стала сейчас.
Ани Лорак сейчас:
Ранее, "Телеграф" писал, что впервые за много лет Ани Лорак выпустила украиноязычный трек и клип на него. Сразу после выхода видео на песню "Бачила", певицу обвинили в плагиате идеи ролика у Ирины Билык.
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