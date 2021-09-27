Укр

Ани Лорак сегодня 43: как менялась певица за время карьеры (фото)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
44
Ани Лорак Новость обновлена 27 сентября 2021, 13:23
Ани Лорак

Как изменился стиль и образ артистки за 25 лет на сцене.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, 27 сентября отмечает свое день рождение. В 2021 году артистке исполнилось 43 года, хотя по ее внешнему виду и не скажешь, что ей больше 30-ти.

Ани Лорак, настоящее имя Каролина Куек, активно следит за собой и своей фигурой, соблюдая правильное питание и занимаясь в спортзале. Певица часто демонстрирует свои формы в откровенных нарядах, за что часто становиться "жертвой" хейтеров.

Артистка "засияла" на сцене в далеком 1992 году, и до сих пор уже на протяжении более 25 лет не сходит со своего музыкального олимпа. "Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Каролина на заре своей славы, и какой она стала сейчас.

Ани Лорак в 1995 году
Ани Лорак в 1995 году
Ани Лорак в 1998 году
Ани Лорак в 1998 году
Ани Лорак в 2001 году
Ани Лорак в 2001 году
Ани Лорак в 1995-2000-х годах
Ани Лорак в 1995-2000-х годах
Ани Лорак в 2005 году
Ани Лорак в 2005 году
Ани Лорак на Евровидении
Ани Лорак на Евровидении
Свадьба Ани Лорак
Свадьба Ани Лорак
Беременная Ани Лорак
Беременная Ани Лорак

Ани Лорак сейчас:

Ранее, "Телеграф" писал, что впервые за много лет Ани Лорак выпустила украиноязычный трек и клип на него. Сразу после выхода видео на песню "Бачила", певицу обвинили в плагиате идеи ролика у Ирины Билык.

Теги:
#Ани Лорак #Певица #День рождение
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