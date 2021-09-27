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Ані Лорак сьогодні 43: як змінювалася співачка за час кар’єри (фото)

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Ані Лорак Новина оновлена 27 вересня 2021, 13:23
Ані Лорак

Як змінився стиль і образ артистки за 25 років на сцені.

Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, 27 вересня відзначає своє день народження. В 2021 році артистці виповнилося 43 роки, хоча за її зовнішнім виглядом і не скажеш, що їй більше 30-ти.

Ані Лорак, справжнє ім’я Кароліна Куєк, активно стежить за собою і своєю фігурою, дотримуючись правильне харчування і займаючись в спортзалі. Співачка часто демонструє свої форми у відвертих нарядах, за що часто ставати "жертвою" хейтерів.

Артистка "засяяла" на сцені в далекому 1992 році, і по цей час, вже протягом понад 25 років не сходить зі свого музичного олімпу. "Телеграф" вирішив згадати, як виглядала Кароліна на зорі своєї слави, і якою вона стала зараз.

Ані Лорак в 1995 році
Ані Лорак в 1995 році
Ані Лорак в 1998 році
Ані Лорак в 1998 році
Ані Лорак у 2001 році
Ані Лорак у 2001 році
Ані Лорак в 1995-2000-х роках
Ані Лорак в 1995-2000-х роках
Ані Лорак у 2005 році
Ані Лорак у 2005 році
Ані Лорак на Євробаченні
Ані Лорак на Євробаченні
Весілля Ані Лорак
Весілля Ані Лорак
Вагітна Ані Лорак
Вагітна Ані Лорак

Ані Лорак зараз:

Раніше, "Телеграф" писав, що вперше за багато років Ані Лорак випустила україномовний трек і кліп на нього. Відразу після виходу відео на пісню "Бачила", співачку звинуватили в плагіаті ідеї ролика у Ірини Білик.

Теги:
#Ані Лорак #Співачка #День народження
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