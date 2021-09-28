Укр

Ани Лорак в новом клипе пронзили немецким "кинжалом СС" (фото)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Ани Лорак Новость обновлена 28 сентября 2021, 10:04
Ани Лорак

Видимо реквизиторы артистки не очен хорошо знают историю.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, решила запеть на украинском языке, и сразу же попала в два "скандала". Как только вышел клип на песню "Бачила", артистку обвинили в плагиате, отметив, что идею видео "одолжили" у Ирины Билык.

Теперь же в сети обсуждают наличие фашистской символики в клипе.

Внимательный зритель заметил, что на моменте, когда Ани Лорак в видео хочет пронзить себя ножом, то делает она это очень приметной вещицей — немецким "кинжалом СС". Отметим, что это одним из самых известных атрибутов форменного оружия фашистской Германии.

Антон Комаров отмечает, что одна известна фирма изготовляет кинжалы в таком стиле, только без символики, и видимо именно его и использовали в клипе. Однако факт остается фактом.

Ани Лорак — Бачила: смотреть видео

Ранее, "Телеграф" писал, что поклонники украинской певицы засомневались в ее "натуральности". На снимках Лорак с отпуска было замечено большое количество фотошопа. Также доказательством этого стали и снимки, которые на своих страницах опубликовали Ани Лорак и Филипп Киркоров. Фото одинаковые —  а отличий между снимками много.

Теги:
#Музыка #Клип #Ани Лорак #Певица #Кинжал
Украина ответит на контракт Венгрии с "Газпромом"
Экономика и Финансы
"Шаги будут не только политическими": Кулеба пообещал Венгрии ответ на контракт с "Газпромом"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина ответит на контракт Венгрии с "Газпромом"
"Шаги будут не только политическими": Кулеба пообещал Венгрии ответ на контракт с "Газпромом"
Дата публикации
Категория
Донбасс, ООС.
На Донбассе украинские позиции попали под обстрел 8 раз, есть раненый: утренняя сводка ООС
Дата публикации
Категория
Торговые сети Великобритании страдают из-за сбоев в поставках продуктов
Британцы вполне серьезно могут остаться без еды: причиной тому отсутствие углекислого газа
Дата публикации
Категория
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?
Дата публикации
Категория
Здание немецкого парламента
Итоги выборов в Германии: что важно понять Украине