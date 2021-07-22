Светлана Лобода вернулась в Украину, чтобы презентовать новую песню

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая уже давно живет и работает в России, решила вернуться на родину. Артистка прилетела в Украину, чтобы презентовать свой новый трек "Алло" и клип на него, который был снят украинским режиссером Аланом Бадоевым.

По приезду в Киев, Светлана организовала себе тур по украинским радиостанциям. Она уже побывала на радио "Пятница", "Наше Радио", "Русское Радио. Украина" и "NRJ Украина". Все свои "поездки" и "походы" артистка освещает у себя на страничке в Инстаграм.

А 14 августа у нее запланирован концерт в одном из клубов Одессы, куда летом 2021 года решили съехаться с выступлениями российские артисты, к примеру: Баста, Элджей, HammAli & Navai.

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Новый трек певицы "Allo" рассказывает о тяжелых отношениях девушки с мужчиной, когда она его любит, но быть с ним не может.

Ранее, "Телеграф" писал, что певица Тина Кароль покинула концерт в Одессе из-за непогоды. Артистка ушла со сцены, обругав руководство клуба.