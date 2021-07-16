"Громкое возвращение": вслед за Бастой в Украину с концертом едет Элджей

Российские артисты продолжают "атаковать" концертные площадки Украины. Вслед за скандальным рэпером Бастой (Василием Вакуленко) в Киеве готовит свой концерт рэпер Элджей (Алексей Узенюк).

На сайте Concert.ua уже можно приобрести билеты на выступление репера, которое состоится 13 августа в КВЦ Парковый (Смотровая площадка).

В описании концерта говорится, что сольник репера стоит посетить, как минимум по трем причинам: первая - это громкое возвращение крутого артиста в Киев; вторая - новый образ, новый статус и новый звук; и третья - послушать главные хиты и новые бенгеры в живом исполнении.

Напомним, что 27 ноября 2018 года было принято решение запретить Элджею въезд в Украину на три года. Однако в 2020 году это решение было отменено в связи с тем, что решение СБУ было безосновательным.

Отметим, что помимо Басты и Элджея, в Украине уже дали несколько концертов и другие звезды российского шоу-биза: HammAli & Navai, Оскар Кучера, Джиган, Валерий Меладзе.