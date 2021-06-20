"Еще один враг притащился": украинцы возмущены визитом Оскара Кучеры в Одессу после Крыма

Ведущий и актер Оскар Кучера, который известен по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", приехал в Украину с концертом. 20 июня он выступил в Одесской областной филармонии.

Активист Сергей Стерненко очень возмущен этим фактом, особенно читывая тот факт, что Кучера ранее гастролировал в оккупированном Крыму. Нарушив украинское законодательство, 31 марта и 1 апреля 2020 года артист дал два концерта в Севастополе и Симферополе.

Стерненко считает, что такие действия Кучеры являются прямым основанием для запрета ему въезда в Украину. Однако актера таки пропустили, и ГНСУ, и СБУ никак не отреагировали на это и ничего не сделали для того, чтобы не пустить Кучеру в Одессу.

Помимо этого Стерненко отметил, что Кучера имеет взгляды типичного российского "либерального" имперца, что подтвердил скриншотами из его интервью.







Украинцы поддерживают позицию Стерненка, о чем говорят комментарии под его постами в Телеграм.

Также отметим, что сам Кучера спокойно гуляет по Одессе и постит фото на своей странице в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oskar Kuchera (@oskarkuchera)

Ранее, "Телеграф" писал, что летом в Украине был также запланирован концерт Моргенштерна. Однако из-за рекламы режима президента РФ, артисту запретили въезд в страну, и поэтому концерта не будет. На своей странице в соцсетях он сказал, что боится приезжать в Украину.

Позже рэпер Моргенштерн заявил, что хочет оспорить решение СБУ о включении его в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ отреагировали на это и заявили, что готовы защищаться.