Уже не боится ехать в Украину? Моргенштерн подал в суд на СБУ

Российский рэпер Моргенштерн (наст. имя Алишер Валеев), который в апреле признался, что ему страшно ехать в Украину с концертами, решил судиться с СБУ после того, как артист был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Как говорится в заявлении пресс-службы Окружного админсуда Киева, сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Моргенштерн просит признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращения в Минкульт Украины о внесении его в так называемый "черный список". Кроме этого Моргенштерн просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.

Напомним, что после того, как рэпер был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, он выругался матом о политике, но украинцев и россиян назвал "братьями".

Ранее "Телеграф" писал, рэпер Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ в России.