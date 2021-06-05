"Клоун, кто его вообще на сцену допустил?!": Моргенштерн устроил скандал с Артуром Пирожковым (видео)

В пятницу, 4 июня, в Москве состоялась 18-я премия в области популярной музыки "Муз-ТВ 2021", которая не обошлась без скандала. Российский рэпер Моргенштерн, который приехал на мероприятие в инвалидной коляске, был номинирован в категории "Лучший исполнитель", но победу в этой номинации получил Артур Пирожков (наст. имя Александр Ревва). Видимо рэпер захотел к своей персоне привлечь еще больше дополнительного внимания после судебного заседания, и он закатил скандал, потребовав пересчитать голоса зрителей в прямом эфире.

Одна из ведущих музыкальной премии Ксения Собчак, наряд которой был раскритикован в сети, попросила Моргенштерна сдать тест на наркотики.

"Потому что мне кажется, ты сейчас не очень в адеквате", - заявила телеведущая со сцены.

View this post on Instagram A post shared by Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv)

Сам Ревва, получивший награду, сказал, что находится в шоке от этой ситуации.

View this post on Instagram A post shared by Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv)

Зрители такого поворота от артистов не ожидали и заявили, что музыкальная премия в этом году была самой худшей за всю историю.

Напомним, что на премии Муз-ТВ также отличилась российская певица и телеведущая Ольга Бузова, появившись на красной дорожке в образе птицы Феникс.