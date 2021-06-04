"Спрячьте свои прыщики, зачем их так сжимать": Собчак оконфузилась с нарядом на музыкальной премии (фото, видео)

В пятницу, 4 июня, в Москве проходит 18-я премия в области популярной музыки "Муз-ТВ 2021". В номинации российской премии "Прорыв года" и "Лучшее женское видео" фигурирует украинская певица Надя Дорофеева, а Макс Барских, который не так давно выпустил совместный клип с российской певицей Zivert, претендует на премию в номинации "Лучший альбом", "Лучшее мужское видео" и "Лучший исполнитель".

Ведущими церемонии стали Александр Ревва, Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак, которая попала под шквал критики из-за своего наряда на мероприятии. Стоить отметить, что телеведущая за последние месяцы очень похудела.

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В комментариях подписчикам в очередной раз не понравился наряд скандальной телеведущей.

Ранее российская телеведущая и общественная деятельница Ксения Собчак возмутила подписчиков видеопоздравлением с Днем влюбленных.