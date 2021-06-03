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"Реально имел мозги": Тима Белорусских рассказал, что заплакал, узнав об убийстве Бориса Немцова

"Реально имел мозги": Тима Белорусских рассказал, что заплакал, узнав об убийстве Бориса Немцова
Обновлено 18:48 Сегодня Телеграф

Известный молодой певец и автор песен Тима Белорусских (наст. имя Тимофей Морозов), который рассказал, почему больше не скрывает свою 5-летнюю дочь, поведал в интервью Юрию Дудю, почему он сильно расстроился, когда узнал о смерти российского политика и общественного деятеля Бориса Немцова.

Напомним, что 55-летний депутат Ярославской областной думы был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В последние годы Немцов был в оппозиции к политике президента РФ Владимира Путина.

"Рыдал из-за того, что нет Бориса Немцова. Меня это вообще развалило, что происходят такие темы из-за того, что кто-то очень держится за то, где он находится. Грустно, потому что страдает очень большое количество людей", - признался 22-летний исполнитель.

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Белорусских рассказал, что до этого знал, кто это и что это за человек. После интервью Бориса Немцова для "Радио свободы", где политик открыто критиковал политику Путина, молодой певец понял, насколько этот мужчина был "реальным челом, который реально знал, который реально имел мозги, не просто болтал".

"Там говорятся такие вещи, которые актуальны сегодня очень. Там они прям говорят, что: "Ребят, это доведет все до того, что будет вот так вот". Это жутко и это очень несправедливая тема, я считаю. Насколько это вообще грязное дело - политика. Сколько людей пострадало из-за этого? Сколько еще пострадает невинных людей?", - говорит Белорусских.

Добавим, что Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину недалеко от Кремля. В июле 2017 года за убийство политика по найму в составе организованной группы были осуждены пятеро чеченцев, но приговор суда был смягчен.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Борис Немцов, Тима Белорусских.
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