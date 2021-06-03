Тима Белорусских признался, почему не видит смысла больше скрывать свою дочь

В середине апреля в Минске известному молодому исполнителю Тиме Белорусских, который обвинялся в хранении наркотиков, вынесли приговор - до двух лет "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение - ред.). Обдумав все, что с ним случилось за последнее время, 22-летний исполнитель неожиданно сообщил, что у него есть 5-летняя дочь Софья.

В новом интервью российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя певец признался, почему решил рассказать об этом только сейчас.

"Потому что понял, что проще вот сейчас. Со стороны я понял, что это выглядит, как будто я выгораживаю себя. Я старался просто об этом написать, чтобы люди как можно быстрее поверили в то, что я реально "тру чел". С меня нечего взять. Просто я хочу, чтобы мне было легко, чтобы у меня не болело ни за что", - поделился Белорусских. "Ей (дочери Тимы - ред.) в школу уже можно идти. Я не хочу, когда приду в школу, чтобы все подумали, что это моя сестра".

Исполнитель рассказал, что в августе его дочери исполнится 6 лет и сейчас она живет в Греции у тети Тимы.

Момент 1:11:15

Напомним, что в феврале у Тимы Белорусских вышел клип на песню "Тает еще".