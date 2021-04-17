Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
В Украине объяснили, как Россия тормозит обмен пленных
В Украине объяснили, как Россия тормозит обмен пленных
Украина готова дать ответ на три сценария агрессии России
Украина готова дать ответ на три сценария агрессии России
Мчат колонна за колонной: в сети бурно обсуждают новую переброску техники у границы Украины (видео)
Мчат колонна за колонной: в сети бурно обсуждают новую переброску техники у границы Украины (видео)

Больше не надо играть мальчика с разбитым сердцем: Тима Белорусских перестал скрывать дочь

Больше не надо играть мальчика с разбитым сердцем: Тима Белорусских перестал скрывать дочь
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

16 апреля в Минске вынесли приговор известному белорусскому исполнителю Тиме Белорусских. Певца приговорили к двум годам "домашней химии" - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. 

Видимо сидя дома, Тима начал много думать о своей жизни. Проанализировав все, он на своей странице в Инстаграм опубликовал пост-обращение к своим фанатам и интересующимся его жизнью людям, в котором рассказал некоторые подробности о нем, которые никто не нал ранее. 

К примеру, 22-летний певец признался, что у него есть дочь, которой уже 5 лет.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тима Белорусских (@belorusskih.love)

А в сторис даже опубликовал несколько видео с девочкой.

Ранее, "Телеграф" писал, что певец признал вину за хранения наркотиков и признался, что употребляет еще с 16 лет.

Напомним, что 6 января Тиму Белорусских с напарником задержали в игровом клубе, с гашишом массой 0,4 г и порошкообразным веществом белого цвета, которое оказалось амфетамином. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 127

Все по теме:

Певец, Тима Белорусских.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
02 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Эффектные образы первых леди: Елена Зеленская и Брижит Макрон встретились в Париже
05 Авто перевернулось вверх колесами после тройного ДТП в Харькове: видео момента и фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России упал вертолет, пилот погиб (видео)
В России упал вертолет, пилот погиб (видео)
&quot;Надуло ветром&quot;: в Киеве байкер прикрыл номера стрингами (фото)
"Надуло ветром": в Киеве байкер прикрыл номера стрингами (фото)
Подпели Байдену: у Путина обозлились на Польшу из-за США
Подпели Байдену: у Путина обозлились на Польшу из-за США
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: онлайн-трансляция
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: онлайн-трансляция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь