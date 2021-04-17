Больше не надо играть мальчика с разбитым сердцем: Тима Белорусских перестал скрывать дочь

16 апреля в Минске вынесли приговор известному белорусскому исполнителю Тиме Белорусских. Певца приговорили к двум годам "домашней химии" - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение.

Видимо сидя дома, Тима начал много думать о своей жизни. Проанализировав все, он на своей странице в Инстаграм опубликовал пост-обращение к своим фанатам и интересующимся его жизнью людям, в котором рассказал некоторые подробности о нем, которые никто не нал ранее.

К примеру, 22-летний певец признался, что у него есть дочь, которой уже 5 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тима Белорусских (@belorusskih.love)

А в сторис даже опубликовал несколько видео с девочкой.

Ранее, "Телеграф" писал, что певец признал вину за хранения наркотиков и признался, что употребляет еще с 16 лет.

Напомним, что 6 января Тиму Белорусских с напарником задержали в игровом клубе, с гашишом массой 0,4 г и порошкообразным веществом белого цвета, которое оказалось амфетамином. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы.