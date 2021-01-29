Не 2 кг, а 0,4 грамма: новые подробности задержания Тимы Белорусских

29 января в сети появилась информация, что белорусский исполнитель Тима Белорусских находится под домашним арестом и ему грозит 5 лет тюрьмы. Артист якобы хранил у себя дома 2 кг гашиша.

По предварительной информации, артист был задержан 10 января у себя дома. Однако, позже телеграмм-канал "Светские хроники" сообщил, что в УСК по Минску сообщили, что Белорусских был задержан 6 января в игровом клубе. При личном осмотре у него было найдено не 2 кг наркотиков, как писалось раньше, а 0,4 грамма запрещенного вещества.

Сейчас против артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. Наказание по ней составляет от двух до пяти лет лишения свободы. Тиму отпустили под залог.

Также, сообщается, что были проведены все неотложные следственные действия - химические и судебно-генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем Telegram-канал Mash сообщает, что артист довольно быстро дал признательные показания. При этом певцу удалось договориться с правоохранителями — парень пообещал отказаться от поддержки местных протестов в обмен на снижение размера изъятого и смягчение меры пресечения.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что Тима Белорусских заявил, что все новости о его задержании являются неправдивыми.