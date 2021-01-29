Тима Белорусских ответил по поводу "домашнего ареста" из-за наркотиков (видео)

29 января сеть заполонила новость, что 22-летний белорусский певец Тима Белорусских задержан за хранение наркотиков. Говорится, что артисту грозит до пяти лет тюремного заключения.

Артист сначала никак не комментировал данную ситуацию, как и его PR-директор, однако позже все же опубликовал короткое видео, в котором опроверг свое задержание.

"До последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что уже нереально. В общем заявляю вам открыто в лоб что все что Вы читаете или где-то видите - это неправда. Да я нахожусь дома, но не под арестом" - сообщил Тима.

Однако сеть не успокоилась. Многие телеграмм-каналы предоставили фото задержанного артиста с отдела милиции РБ. А белорусские каналы сообщают, что Тима Белорусских был задержан в одном из клубов Минска, и после был освобожден под залог.

Ранее, "Телеграф" писал, что конфликт Шнурова и Пригожина набирает обороты. Лидер группы "Ленинград" подал заявление в полицию на продюсера и супруга певицы Валерии.