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В конфликт Шнурова и Пригожина вмешали полицию: с чего все началось

В конфликт Шнурова и Пригожина вмешали полицию: с чего все началось
Обновлено 19:52 Сегодня Телеграф

Российский артист, лидер музыкальных групп "Ленинград" и "Рубль", а также, с лета 2020 году, генпродюсер российского телеканала RTVI Сергей Шнуров, который задал каверзный вопрос президенту России Владимиру Путину о жизни "русского человека" без мата, подал заявление в полицию на продюсера и супруга певицы Валерии Иосифа Пригожина.

Об этом рассказал адвокат Шнурова, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Конфликт между коллегами начался еще с весны прошлого года. Тогда Шнуров высмеял жалобы Пригожина на то, что российским артистам, особенно молодым, в материальном плане приходится трудно в связи с отменной концертов из-за пандемии, а также раскритиковал его за роскошный отдых за границей, который смогли себе позволить Пригожин с Валерией. В ответ продюсер начал угрожать артисту и даже заявил, что готов дойти до рукоприкладства из-за критики Шнурова в адрес его супруги, с которой живет уже 16 лет.

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"Сергей Шнуров был вынужден обратиться за помощью и защитой в правоохранительные органы. В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ "Угроза причинения тяжкого вреда здоровью", - рассказал адвокат Шнурова.

Теперь полиция обязана будет провести ряд мероприятий, направленных на разъяснение Иосифу Пригожину недопустимости совершения каких-либо противоправных действий в отношении Шнурова.

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Как рассказал изданию StarHit сам Иосиф Пригожин, он не удивлен поступком коллеги: "Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это говно не существует".

Напомним, что Сергей Шнуров известен своими колкими замечаниями и скандальными стихами в адрес свои коллег. Так, рок-музыкант сочинил матерное стихотворение, направленное в адрес Юрию Лозе за то, что тот получил благодарность от Путина.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Полиция, Сергей Шнуров, Иосиф Пригожин.
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