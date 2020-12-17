Как обойтись без мата? В сети негодуют из-за ответа Путина на вопрос Шнурова

Известный лидер групп "Ленинград" и "Рубль", а с 29 июня этого года - и генеральный продюсер российского телеканала RTVi - Сергей Шнуров - спросил на пресс-конференции Владимира Путина о том, как "простому русскому человеку" описать "эту жизнь, не используя ненормативную лексику".

Президент России ответил, что окружающую действительность вполне возможно описать без мата.

"Язык русский достаточно богатый, чтобы выражать свои мысли, не используя ненормативную лексику. Спасибо, что вы сегодня не прибегли к ней, хотя часто используете на своих концертах, насколько я знаю", - отметил Путин.

Кроме этого, президент России посоветовал Шнурову обратиться к известным фильмам, классике советского кино: "Когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить: "Редиска!", а не употреблять ненормативную лексику".

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В итоге, в сети посыпались негативные отзывы как и про Шнурова, так и про Путина. Одни написали, что музыканту вообще не на что жаловаться и он мог бы задать более актуальные вопросы, как например о пенсионерах, о ценах коммунальных услуг и т.д. Также зрители обвинили правительство в "цирке".

В свою очередь российский журналист и видеоблогер Илья Варламов вспомнил об интервью Шнурова Юрию Дюду, в котором музыкант отметил, что если у него будет возможность сказать что-то действующему президенту, то это будет просто "хватит".

"Ожидание и реальность", - подписал ролик Варламов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сергей Шнуров высмеял благодарность Владимира Путина музыканту Юрию Лозе.