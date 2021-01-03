"Снизу постучали": клип Бузовой и Шнурова наткнулся на волну критики (видео)

Эпатажная российская телеведущая и певица Ольга Бузова, праздничный наряд которой недавно взволновал сеть, совместно с известным лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым, 31 декабря выпустила комичный клип на песню "Колбаса".

Музыкальное видео стало поводом для многочисленной критики пользователей YouTube.

За три дня с момента публикации на видеохостинге клип набрал более миллиона просмотров, а вот узнать, сколько было поставлено лайков и дизлайков не получиться, потому что количество отметок под роликом не отображается.

Пользователи YouTube, просмотрев видео российской звезды, отреагировали крайне негативно. Их отзывы говорят сами за себя.

Песня Ольги Бузовой "Колбаса" - является частью музыкального новогоднего караоке-фильма "Чумовой Новый год!"

Ранее стало известно, что известное российское реалити-шоу "Дом-2" закрывается.