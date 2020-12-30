Иван Дорн выпустил новогоднее шоу с Дорофеевой, Аlyona Аlyona, Бабкиным и не только (видео)

Украинский певец, актер и автор песен Иван Дорн, который показал свою дочь Василису, представил новое новогоднее шоу под названием "Годный год. Антикризис". В записи проекта приняли участие многие украинские и российские артисты.

Музыкальный ролик появился на официальном YouTube-канале артиста. Видео создано совместно с издательством Дорна Masterskaya.

В съемках приняли участие: Pianoboy, SunSay, Сергей Бабкин, Надя Дорофеева, Аlyona Аlyona, Dantes, Янго, Анатолий Анатолич, Алексей Завгородний, Верка Сердючка, Олег Скрипка, Григорий Чапкис и другие.

"Годный Год. Антикризис" - это нестандартное новогоднее шоу, наполненное абсурдом, крутыми музыкальными коллаборациями и пропитанное новогодним настроением. За юмор и сценарий отвечает комик-группа "Инародный воробушек", известная по юмористическом проекту "Лига смеха". Альтернатива новогодним огонькам была создана в 2018 году. Специально для шоу артисты создают эксклюзивные треки.

Иван Дорн родился 17 октября 1988 в Челябинске. В 1990 году с семьей переехал в Славутич в связи с работой отца на Чернобыльской АЭС.

В 2007 году вместе с Аней Добрыдневой создал дуэт "Пара Нормальных", а с 2010 года занимается сольной карьерой. 14 апреля 2017 года вышел новый студийный альбом Open the Dorn, записанный в Америке.

С 2013 года женат на однокласснице Анастасии Новиковой, в браке с которой появились дочь Василиса (2014) и сын Иван (2015).

Ранее Иван Дорн появился в клипе группы [O] под названием "Києве Мій".