Как две капли: Иван Дорн спел на сцене с дочкой (Видео)

Новости шоу бизнеса: Певец вывел дочку на сцену во время выступления.

Девочка играла на маленькой гитаре и умиляла даже самых строгих слушателей.

На музыкальном фестивале Upark было много ярких событий. Зарубежные исполнители качали толпу как во время выступлений, так и по завершению фестиваля. Чего только стоил импровизированный концерт Джареда Лето на пешеходном мосту.

Но в сети обсуждают не качество звука во время выступления хедлайнеров и даже не великолепный голос солистки группы Die Antwoord, а маленькую девочку, которая вышла на сцену с Иваном Дорном.

До выступления на фестивале Upark Иван Дорн не показывал лицо своей маленькой дочери. Все фотографии, которые "гуляли" по сети были сделаны со спины или в неудачном ракурсе.

Наконец-то мы дождались того момента, когда можно смело искать сходство между Иваном и его пятилетней дочерью Василисой. Певец вывел дочку на сцену во время выступления. Девочка играла на маленькой гитаре и умиляла даже самых строгих слушателей.

Напомним, что Иван Дорн не афиширует личную жизнь и не делится фотографиями жены и детей в соцсетях. С 2013 года певец женат на Анастасии Новиковой, своей однокласснице. Пара воспитывает двоих детей - Василису (5 лет) и Ивана (4 года).