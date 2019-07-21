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Путь к сердцу мужчины...: какое блюдо Снежаны Бабкиной покорило сердце украинского певца

Путь к сердцу мужчины...: какое блюдо Снежаны Бабкиной покорило сердце украинского певца
10:24 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сергей Бабкин поведал о любимом блюде, которое готовит его супруга.

В эксклюзивной рубрике о роли мамы в жизни звездных мужчин программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", Сергей Бабкин рассказал, какое блюдо от будущей жены покорило его.

Оказалось, мама долгое время была главной женщиной в жизни артиста, образцом во всем. "Мама прекрасно готовит, просто суперски! Я думал, что мама - это вершина, и никто в мире не повторит так, как делает именно она. Борщ, да и все, что угодно!" - поделился Сергей Бабкин, который выступит на праздничном концерте "З Днем народження, Україно!".

Это продолжалось, пока 12 лет назад на одной из репетиций "Театра 19" он не встретил свою будущую жену.

"Когда Снежана приготовила борщ - это стало еще большим доказательством того, что она моя женщина. Честно говоря, он был даже лучше, чем мамин... Да, такое бывает в жизни", - признается артист в эфире канала "Украина".

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Вместе с женой Сергей воспитывает двоих детей, а недавно Бабкины снова стали родителями. Бабушка внукам радуется, проводит время с ними, когда дети на гастролях. А сын, хоть уже и взрослый, все равно спешит в родное гнездышко.

"Это как у яхты нижняя часть, которая не дает ей перевернуться, какой бы силы не был шторм, какие бы волны не били. Пока есть мама - все хорошо! А вот, когда мамы не будет, тогда точно будет сложнее", - говорит музыкант в программе "Ранок з Україною"

Поэтому при каждом удобном случае Сергей благодарит свою родную: "Я тебя люблю, мама! Спасибо, что мы есть. Спасибо Богу", - целуя маму, говорит Сергей Бабкин.

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Борщ, Блюдо, Украинский певец, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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