Группа [O] показала Киев во всей красе в новом клипе (Видео)

Новости культуры:Песня "Києве Мій" посвящена украинской столице.

Группа [O] подготовила музыкальный подарок - клип на песню "Києве Мій".

"Киев - город, который вылепил из каждого из нас человека, музыканта, личность. Мы решили выразить свой "салют" Киеву и людям, которые здесь живут. В теплое время года здесь просто рай, кто живет, тот знает. Особенно в пору фестивалей. А ради этого можно и зиму, и карантин потерпеть!" - рассказали музыканты.

К съемкам нового видео присоединились также такие артисты: Иван Дорн, Yuko, Alina Pash, Марина Круть, Bahroma, Fo Sho, Ingret, Ofliyan, Тонка, "Счастливые Люди", Daniel Shake (МЫ), "Фиолет", Love'n'Joy, The Elephants, Shy.

Каждого из них группа попросила показать любимые места в Киеве, связанные с особыми воспоминаниями. В клипе можно увидеть лучшие кадры Киева с дрона.