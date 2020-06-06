Alina Pash и t-Zhuk обновили хит 2003 года (Видео)

Новости культуры:Alina Pash и t-Zhuk презентовали обновленный хит нулевых Amaga 2020.

Саунд-продюсер Тарас Жук (t-Zhuk) создал вирусный хит Amaga в 2003 году. Среди увлеченных слушателей была и юная школьница Алина Паш.

"Кто бы мог подумать, что мой первый рингтон однажды трансформируется в новую историю, написанную совместно с ее автором?" — вспоминает певица.

Спустя 17 лет трек Amaga переживает реинкарнацию. Олдскульное звучание теперь переплетается с традиционным индийскими мотивами.

Amaga 2020 — не просто модернизированный хит, а подлинно новая история, где могущественная сарматская царица Амага, объединившись с индийскими богинями Белой Тарой и Сарасвати, призывают людей, чтобы все было "гойра" (от венгерского "ура!").