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Самые блестящие песни: The Guardian выбрал сотню лучших синглов Британии

Самые блестящие песни: The Guardian выбрал сотню лучших синглов Британии
19:50 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Именитое британское издание опубликовало рейтинг самых популярных песен с момента появления чартов.

Издание The Guardian назвало 100 величайших синглов Великобритании.

"Мы представляем рейтинг 100 величайших синглов в Великобритании с момента появления чартов в 1952 году", — пишет издание.

Список и порядок песен были составлены рок- и поп-критиком Алексисом Петридисом и заместителем музыкального редактора Лорой Снейпс. Составители отметили, что рейтинг формировался не на основе данных о продажах или продолжительности присутствия песни в чартах, а стал плодом дискуссии.

"Это самые блестящие песни, которые находились на вершине британских чартов", — добавили они.

Первое место в рейтинге заняла песня West End Girls группы Pet Shop Boys. "West End Girls — это объектив гламурного демимонда (мир легкомысленных женщин, подражающих дамам высшего общества)", — говорят о композиции критики издания. 

Каждый исполнитель представлен в списке только одной песней. В рейтинге можно встретить композиции The Beatles, Майкла Джексона, The Prodigy, Lil Nas X, Бритни Спирс, East 17, Леди Гага, российской группы ТаТу, Rage Against the Machine и других музыкантов. 

Первая десятка выглядит так:

1. Pet Shop Boys — West End Girls (1984)

2. The Specials — Ghost Town (1981)

3. The Beatles — She Loves You (1963)

4. Donna Summer — I Feel Love (1977)

5. Dead or Alive — You Spin Me Round (Like a Record) (1984)

6. Michael Jackson — Billie Jean (1983)

7. The Human League — Don’t You Want Me (1981)

8. The Prodigy — Firestarter (1996)

9. Abba — Dancing Queen (1976)

10. Marvin Gaye — Heard It Through the Grapevine (1968)

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Полный рейтинг можно посмотреть на сайте издания.

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Музыка, Рейтинг, Издание, The Guardian.
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