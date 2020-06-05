Самые блестящие песни: The Guardian выбрал сотню лучших синглов Британии

Издание The Guardian назвало 100 величайших синглов Великобритании.
"Мы представляем рейтинг 100 величайших синглов в Великобритании с момента появления чартов в 1952 году", — пишет издание.
Список и порядок песен были составлены рок- и поп-критиком Алексисом Петридисом и заместителем музыкального редактора Лорой Снейпс. Составители отметили, что рейтинг формировался не на основе данных о продажах или продолжительности присутствия песни в чартах, а стал плодом дискуссии.
"Это самые блестящие песни, которые находились на вершине британских чартов", — добавили они.
Первое место в рейтинге заняла песня West End Girls группы Pet Shop Boys. "West End Girls — это объектив гламурного демимонда (мир легкомысленных женщин, подражающих дамам высшего общества)", — говорят о композиции критики издания.
Каждый исполнитель представлен в списке только одной песней. В рейтинге можно встретить композиции The Beatles, Майкла Джексона, The Prodigy, Lil Nas X, Бритни Спирс, East 17, Леди Гага, российской группы ТаТу, Rage Against the Machine и других музыкантов.
Первая десятка выглядит так:
1. Pet Shop Boys — West End Girls (1984)
2. The Specials — Ghost Town (1981)
3. The Beatles — She Loves You (1963)
4. Donna Summer — I Feel Love (1977)
5. Dead or Alive — You Spin Me Round (Like a Record) (1984)
6. Michael Jackson — Billie Jean (1983)
7. The Human League — Don’t You Want Me (1981)
8. The Prodigy — Firestarter (1996)
9. Abba — Dancing Queen (1976)
10. Marvin Gaye — Heard It Through the Grapevine (1968)
Полный рейтинг можно посмотреть на сайте издания.