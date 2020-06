Запомнили на всю жизнь: 56 лет назад The Rolling Stones впервые появились на телевидении

Новости культуры:Забавная история из биографии "Роллингов", к которой они неоднократно возвращались в интервью и мемуарах.

1 июня 1964 года участники The Rolling Stones впервые прилетели в США. Группе предстояла серия концертов и дебют на телевидении страны, чей рынок уже вовсю штурмовали The Beatles. Конечно, о топовом шоу Эда Салливана парни из Лондона могли только мечтать, поэтому охотно согласились выступить на довольно престижном The Hollywood Palace, ведущим которого был актер и певец Дин Мартин. Музыканты вышли на сцену 3 июня и запомнили эту дату на всю оставшуюся жизнь. Вот только приятными эти воспоминания не назовешь.

Весной 1964 года дела еще совсем молодых участников The Rolling Stones шли с переменным успехом. Даже в родном Лондоне. Но если в чартах Британии группе уже удавалось подкрадываться к позициям The Beatles, то в США дела обстояли иначе. Свежий сингл Not Fade Wawy большого впечатления на американцев не произвел, и разбитый этой новостью Мик Джаггер считал, что отправляться за океан им еще слишком рано.

С этим мнением был крайне несогласен продюсер Эндрю Олдэм, который всячески старался устроить парням "любую шумиху" - по меньшей мере сделать этим рекламу, а уж если повезет, то еще и компенсировать отсутствие их песен в медиа.

В этот день в далёком 1964-м The Rolling Stones прилетели в Нью-Йорк для проведения своего 1-го американского турне. pic.twitter.com/VaoZAZNDYk — СвободаПравдаРокнрол (@RockZaSvobodu) June 1, 2020

1 июня музыканты прибыли в Нью-Йорк. В местном аэропорту, недавно переименованном в честь Джона Кеннеди, группу вдруг осадили поклонники, и это заставило Джаггера взглянуть на ситуацию по-другому. Впереди "Роллингов" ждали их первые концерты в США, но перед этим - эфир на канале ABC и встреча с самим Дином Мартином. Кто же мог подумать, что закадычный друг Фрэнка Синатры, звезда кино и будто бы всегда подвыпивший сердцеед Дино не станет скрывать своего презрения к зеленым рокерам даже в эфире.

Когда The Rolling Stones появились в студии вечернего шоу, его продюсер ужаснулся. "В Америке в ту пору, если у тебя были длинные волосы, тебя держали, во-первых, за чокнутого и, во-вторых, за п***ра, - расскажет спустя годы гитарист Кит Ричардс в своей автобиографической книге "Жизнь". - "Эй, педы!" - кричали нам с улицы".

Музыкантам тут же предложили деньги, чтобы те, как минимум, купили себе новые костюмы, и желательно одинаковые. Но успеха этим никто не добился. Время поджимало и парни начали репетицию. Дина Мартина в это время заменял дублер, а когда состоялась долгожданная встреча, стало ясно, что молодых британцев пригласили на шоу в качестве очередной боксерской груши для остряка Дино.

"А вот кое-что для молодежи, - объявил в эфире Мартин, не скрывая сарказма. - Пять молодых парней из Англии… "Роллинг Стоунз". Я и сам ошивался где попало, когда был таким [раздается закадровый смех]. Не знаю, что они там играют, слушайте сами".

Когда же Джаггер допел I Just Want To Make Love To You, ведущий снова принялся шутить. "Хороши, не правда ли?" - закатил он глаза. - После шоу они летят в Лондон, где будут соревноваться с The Beatles в конкурсе стрижек <...> Говорят, у этих групп слишком длинные волосы, но нет, это только с виду. У них просто узкие лбы и высокие брови" [снова закадровый смех]. Что ж, мы делаем короткую паузу и увидимся снова уже через минуту. Не переключайтесь, вы же не оставите меня одного с этими... "Роллинг Стоунз".

"И это Дино, - добавит позже Кит Ричардс. - Бунтарь, который показывал палец миру шоу-бизнеса, притворяясь, что никогда не просыхает. Мы, честно говоря, слегка выпали в осадок. В Англии конферансье и прочий эстрадный народ могли нас не переваривать, но никто не смотрел на нас как на дешевый цирковой номер".

Далее последовали концерты в Сан-Бернардино, Миннеаполисе, Омахе, Детройте, Питтсбурге… и, несмотря на то, что они были куда более успешными, чем дебют на телевидении, долгожданный расцвет дерзких The Rolling Stones в США еще только-только появлялся на горизонте.

Спустя годы британцы непременно вернутся в страну, которая так привлекала их своими возможностями. Их альбомы покорят местные чарты, их имена впишут в Зал славы рок-н-ролла, а общий тираж проданных пластинок уверенно превысит отметку в 200 млн копий. При этом большая их часть разойдется именно в США.