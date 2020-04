Первый за 8 лет: The Rolling Stones выпустили новый клип (Видео)

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл. Премьера клипа состоялась 23 апреля на официальном Youtube - канале группы. Новая песня называется Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"). Отметим, что The Rolling Stones планируют выпустить новый альбом. Эта песня должна была стать его частью. Музыканты в условиях карантина завершили работу над ней в первую очередь.