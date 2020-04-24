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Пятница, 24.04.2020

Первый за 8 лет: The Rolling Stones выпустили новый клип (Видео)

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл. Премьера клипа состоялась 23 апреля на официальном Youtube - канале группы. Новая песня называется Living In A Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке"). Отметим, что The Rolling Stones планируют выпустить новый альбом. Эта песня должна была стать его частью. Музыканты в условиях карантина завершили работу над ней в первую очередь.
УНИАН
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The Rolling Stones, Сингл, Клип, Рок-музыка, Living In A Ghost Town.
00:56 Сегодня Телеграф
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