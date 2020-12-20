Дарья Трегубова прокомментировала съемки в клипе российской группы "Ленинград"

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова, которая снялась в откровенном клипе группы "Ленинград", прокомментировала свое участие. Отметим, что в музыкальном видео также присутствует актер Тарас Цымбалюк, известный по роли в комедийном сериале "Спіймати Кайдаша".

В программе "Світське життя" с Екатериной Осадчей Дарья призналась, что она не равнодушна к вопросу о соборности и единстве Украины: "Поверьте, мне кажется, что не "Ленинград" является нашим основным врагом".

Как снимали эротические сцены:

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Также актриса рассказала, что для участие в музыкальном проекте ей пришлось пройти кастинг, и ее почти сразу утвердили.

"Возможно, это обсуждалось со Шнуровым, по крайней мере, я на это надеюсь. Мне было бы приятно так думать, потому что я "Ленинград" слушаю половину своей жизни", - сказала Тригубова.

Ранее украинская актриса Дарья Трегубова снялась в элегантной фотосессии. Черно-белые фотографии сделали звезду еще более притягательной.