Наверняка вдохновил "Город грехов": Даша Трегубова примерила соблазнительный образ

Украинская актриса и ведущая устроила жаркую съемку в стиле триллера "Город грехов". Результатами фотосессии Даша Трегубова поделилась в своем инстраграм.

Перед камерой горячая Даша Трегубова появилась в черном платье от дизайнера Андре Тана, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный бюст.

Образ актриса дополнила удлиненным жакетом и массивными украшениями. А вот главным акцентом стала красная помада, которая единственная была в цвете на кадрах.

Известно, что автором фотосессии выступила Анастасия Водченко, которую с легкостью можно назвать мастером эротических снимков. Она решила поэкспериментировать и сделать фото Даши Трегубовой в стиле фильма "Город грехов". И результат действительно поразил сеть.

Что известно о фильме "Город грехов"

"Город грехов" –это знаменитый триллер, который создали в черно-белых тонах с добавлением желтого и красного цветов. Лента вышла на экран в апреле 2005 года и до сих пор поражает сюжетом и мастерством режиссера Фрэнка Миллера.

Фильм рассказывает зрителям о вымышленном городе Син-Сити, утопающемв преступности. Им руководят политики, которые делят власть с мафиози, а полиция насквозь коррумпирована. Кроме этого, в городе грехов процветает квартал публичных домов. Лента разделена на три части и рассказывает о Марве, Джоне Хартиганеи Дуайте МакКарти, которые хотят мести.

Главные роли в "Город грехов" получили: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн, Джессика Альба, Мария Белло, Бриттани Мерфи, Элайджа Вуд. Смотрите трейлер к фильму "Город грехов": видео