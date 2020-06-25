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Влад Яма показал, как с маленьким сыном рассекал на скутере по волнам Днепра

Влад Яма показал, как с маленьким сыном рассекал на скутере по волнам Днепра
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Хореограф редко публикует в сети кадры, на которых изображен его сын Леон. Влад до сих пор не показал лицо мальчика, он пытается держать семейную жизнь подальше от посторонних глаз.

Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма показал удивительные видео водной прогулки. Танцовщик решил покатать сыночка по волнам Днепра на водном скутере.

В этом году знаменитости предпочитают путешествия по Украине и отдых недалеко от дома.

Поскольку пандемия коронавируса не позволяет насладиться отпуском на берегу моря, то звезды шоу-бизнеса решили проводить время на водных прогулках по Днепру. К их числу относится и Влад Яма, который на личной странице в инстаграме обнародовал серию видео с экстремальной поездки.

 
 
 
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ЭХ, ПРОКАЧУ!..

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

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На серии роликов Яма изображен на водном скутере в специальном защитном жилете. В солнечный теплый день он решил организовать прогулку по реке и насладиться моментом. Танцовщик выглядит улыбающимся и счастливым.

Маленький Леон был в восторге от такого отдыха. Конечно, это незабываемые эмоции для ребенка. Сын с отцом прекрасно и активно провели время.

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Все по теме:

Днепр, Знаменитости, Влад Яма, Катание по волнам.

Автор:

Телеграф
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