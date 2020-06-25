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Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com
После открытия границ влюбленные первым делом полетели из Лондона в Португалию, чтобы повидаться с родителями Тома. Солистка Pussycat Dolls впервые встретилась с мамой и папой избранника, и это серьезный шаг для дальнейшего развития отношений.

Роман 44-летней Николь Шерзингер и 35-летнего спортсмена Тома Эванса набирает ускоренные обороты. 

Вероятно, если бы не пандемия коронавируса, знакомство с четой Эванс состоялось бы гораздо раньше. Ведь бывший регбист провел Рождество с родственниками певицы, и поездка к его родителям была бы ответным шагом. 

Напомним, что Николь и Том познакомились прошлой осенью на съемках шоу X Factor и уже буквально через пару месяцев стали жить вместе. Похоже, проверка на совместимость прошла успешно, на протяжении всего затянувшегося карантина Шерзингер и Эванс радовали подписчиков забавными видео. 

 
 
 
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Happy Fathers Day Dad! Love ya 9 iron Brian x

Публикация от Thom Evans (@te11)

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К тому же Шерзингер больше не хочет попусту тратить свое время. За плечами у нее неудачный опыт отношений с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, который за 8 лет так и не предложил ей выйти замуж. Теперь вся надежда на Эванса, ждем, когда на безымянном пальце певицы заблестит заветное колечко.

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Все по теме:

Отношения, Николь Шерзингер, Том Эванс.

Автор:

Телеграф
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