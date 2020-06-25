Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

Роман 44-летней Николь Шерзингер и 35-летнего спортсмена Тома Эванса набирает ускоренные обороты.
Вероятно, если бы не пандемия коронавируса, знакомство с четой Эванс состоялось бы гораздо раньше. Ведь бывший регбист провел Рождество с родственниками певицы, и поездка к его родителям была бы ответным шагом.
Напомним, что Николь и Том познакомились прошлой осенью на съемках шоу X Factor и уже буквально через пару месяцев стали жить вместе. Похоже, проверка на совместимость прошла успешно, на протяжении всего затянувшегося карантина Шерзингер и Эванс радовали подписчиков забавными видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
К тому же Шерзингер больше не хочет попусту тратить свое время. За плечами у нее неудачный опыт отношений с гонщиком Льюисом Хэмилтоном, который за 8 лет так и не предложил ей выйти замуж. Теперь вся надежда на Эванса, ждем, когда на безымянном пальце певицы заблестит заветное колечко.