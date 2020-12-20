"Люди и так наказаны": концерт скандальных рэперов в Москве насмешил сеть (видео)

Не только украинские артисты могут нарушать правила безопасности при пандемии коронавируса. Вспомним хотя бы скандал с певицей Олей Поляковой с выступлением в Харькове, а также группой Бумбокс, которая провела концерт в одном из клубов Львова. После этого музыканты объяснили случившееся.

В пятницу, 18 декабря, российская группа "Кровосток" провела концерт в московском клубе "ГлавClub", которому теперь грозит штраф 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что большинство фанатов музыкантов были в зале без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В сети появились видео Инстаграма в сториз присутствующих на концерте:

Под некоторыми постами в Telegram-каналах о случившемся появляются комментарии пользователей, которые говорят сами за себя.

До миллиона рублей штрафа может грозить московскому "ГлавClub" за организацию концерта "Кровостока". Большинство фанатов музыкантов были в зале без масок и не соблюдали соцдистанцию. pic.twitter.com/C4gJyaTGTn — lifenews_ru (@lifenews_ru) December 20, 2020

"Люди итак наказаны, - на концерте Кровостока побывали. А теперь ещё и заболеют."

"В таком столпотворении носить маску, это все равно что защищаться зонтиком от дождя, стоя по уши в воде. Дебилы."

"Руби бабло, принимай антинародные загоны под прикрытием ковида"

"Кровосток" - российская рэп-группа из Москвы. Отличительной чертой коллектива является использование ненормативной лирики в своеобразном монотонном исполнении.

View this post on Instagram A post shared by КРОВОСТОК (18+) (@krovostokofficial)

View this post on Instagram A post shared by КРОВОСТОК (18+) (@krovostokofficial)

А вот их коллеги, российский рэпер Моргенштерн и Баста собрались со своими концертами в Украину, несмотря на то, что один обматерил жертв пожара в Одессе, а второй выступал в аннексированном Крыму.