Нарушили карантин: полиция остановила концерт группы "Бумбокс" во Львове

С 14 ноября по всей Украине ввели карантин выходного дня. Городские власти Львова, а также Днепра, отказались вводить ограничения для борьбы с коронавирусом. Отметим, что на утро субботы в стране зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 - более 12 тысяч случаев заболевания. А пока врачи без выходных спасают жизни украинцев, отечественные музыканты проводят концерты без соблюдения норм безопасности.
Так, концерт украинской группы "Бумбокс", проходивший в ночном клубе Malevich во Львове в пятницу, 13 ноября, прервали из-за несоблюдения карантинных норм. Об этом сообщила пресс-служба львовской Нацполиции на официальном сайте.
Отмечается, что организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых не использовали средств индивидуальной защиты и находились в помещении без масок. Это мы можем увидеть на фотографиях с выступления группы.
View this post on Instagram
На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ранее "Телеграф" сообщал, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк подхватил коронавирусную инфекцию. Позже музыкант представил новый клип на песню "Ангела".