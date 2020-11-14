Нарушили карантин: полиция остановила концерт группы "Бумбокс" во Львове

С 14 ноября по всей Украине ввели карантин выходного дня. Городские власти Львова, а также Днепра, отказались вводить ограничения для борьбы с коронавирусом. Отметим, что на утро субботы в стране зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 - более 12 тысяч случаев заболевания. А пока врачи без выходных спасают жизни украинцев, отечественные музыканты проводят концерты без соблюдения норм безопасности.

Так, концерт украинской группы "Бумбокс", проходивший в ночном клубе Malevich во Львове в пятницу, 13 ноября, прервали из-за несоблюдения карантинных норм. Об этом сообщила пресс-служба львовской Нацполиции на официальном сайте.

Отмечается, что организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых не использовали средств индивидуальной защиты и находились в помещении без масок. Это мы можем увидеть на фотографиях с выступления группы.

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На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк подхватил коронавирусную инфекцию. Позже музыкант представил новый клип на песню "Ангела".