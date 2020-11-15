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"Бумбокс" рассказали о скандале вокруг концерта во Львове

"Бумбокс" рассказали о скандале вокруг концерта во Львове
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram Бумбокс

Вечером пятницы, 13 ноября, появилась информация о том, что концерт популярной рок-группы "Бумбокс" во Львове был приостановлен в связи с нарушением противоэпидемических мероприятий.

Как сообщается на сайте львовской Нацполиции, правоохранители составили админпротокол и организатору концерта грозит штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

И вот 15 ноября на официальной странице группы в Facebook появилось разъяснения случившегося.

Так, музыканты до последнего надеялись, что СМИ не будут поднимать шумиху вокруг этого инцидента, но все же рассказали, как все было на самом деле.

"Бумбокс отыграют концерт в концерт-холле "Маlevich" (13.11.20). Количество людей ограничена нормами, на входе меряют температуру, тем у кого нет маски ее выдают. Концерт-холл разделен на несколько зон, за каждым, кто купил билет, закреплено свое место. Волонтеры и охрана готовы прийти на помощь", - сообщается в посте.

Отмечается, что полиция приехала уже после выступления, когда в помещении оставался только технический персонал и работники клуба. Тогда же организаторы концерта спокойно и без скандалов подписали административный протокол.

Музыканты добавили, что они благодарны тем журналистам, которые перезвонили их представителям для уточнения информации. Новые детали случившегося, возможно, появятся на следующей неделе.

Напомним, что Львов, к которому присоединился Днепр, отказался вводить общенациональный карантин выходного дня.

А в воскресенье, 15 ноября, в Харькове предприниматели открыли рынок, несмотря на ограничения.

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Все по теме:

Львов, Бумбокс, Андрей Хлывнюк.

Автор:

Телеграф
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